ООН встановила факти систематичного застосування тортур проти українських полонених на територіях, що перебувають під окупацією.

Про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

ООН встановила факти знущань над полоненими

Згідно з висновками звіту, російська окупаційна влада піддавала українських цивільних ув’язнених на окупованій території тортурам і жорстокому поводженню, включаючи сексуальне насильство, в широкомасштабній і систематичній формі.

Зараз дивляться

Більшість із 215 звільнених цивільних ув’язнених, опитаних слідчими ООН з червня 2023 року, надали узгоджені та детальні свідчення про поводження з ними в полоні.

Вони розповіли про жорстокі побиття та удари струмом, імітацію страти, погрози смертю та насильством щодо них або їхніх близьких, а також про випадки сексуального насильства.

Опитані також описали погані умови утримання, зокрема нестачу їжі та неналежне медичне обслуговування.

У звіті йдеться, що на окупованих територіях відбуваються свавільні арешти на вулицях, після чого висуваються звинувачення на змінних правових підставах, а затримання можуть розтягнутися на роки.

Раніше Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування щодо України у своїй доповіді Раді з прав людини заявила, що удари РФ дронами по мирному населенню та інфраструктурі у прифронтових районах України кваліфікуються як злочини проти людяності.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.