ООН: українські полонені на окупованих територіях зазнають систематичних катувань
ООН встановила факти систематичного застосування тортур проти українських полонених на територіях, що перебувають під окупацією.
Про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини.
ООН встановила факти знущань над полоненими
Згідно з висновками звіту, російська окупаційна влада піддавала українських цивільних ув’язнених на окупованій території тортурам і жорстокому поводженню, включаючи сексуальне насильство, в широкомасштабній і систематичній формі.
Більшість із 215 звільнених цивільних ув’язнених, опитаних слідчими ООН з червня 2023 року, надали узгоджені та детальні свідчення про поводження з ними в полоні.
Вони розповіли про жорстокі побиття та удари струмом, імітацію страти, погрози смертю та насильством щодо них або їхніх близьких, а також про випадки сексуального насильства.
Опитані також описали погані умови утримання, зокрема нестачу їжі та неналежне медичне обслуговування.
У звіті йдеться, що на окупованих територіях відбуваються свавільні арешти на вулицях, після чого висуваються звинувачення на змінних правових підставах, а затримання можуть розтягнутися на роки.
Раніше Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування щодо України у своїй доповіді Раді з прав людини заявила, що удари РФ дронами по мирному населенню та інфраструктурі у прифронтових районах України кваліфікуються як злочини проти людяності.