Після атак українських дронів ринок палива в Росії стикається з дефіцитом певних марок бензину.

Про це повідомляє Reuters.

Паливна криза в РФ: що відомо

Зазначається, що обсяги роботи нафтопереробних заводів скорочуються, тоді як висока вартість позик означає, що приватні заправні станції не можуть дозволити собі накопичувати паливо.

Зараз дивляться

Останніми тижнями Україна посилила атаки дронів на російську енергетичну інфраструктуру, спрямовані на нафтопереробні заводи та експортні термінали.

Це має допомогти зменшити експортні доходи Москви, розпалити в РФ невдоволення та підштовхнути Кремль до мирних переговорів.

За даними журналістів, в результаті українських атак переробка російської нафти вже скоротилась майже на п’яту частину в певні дні, це підштовхнуло Москву до скорочення видобутку нафти.

У РФ є великий надлишок дизельного палива. Проте виробництво бензину відповідає внутрішньому попиту. Це означає, що скорочення обсягів нафтопереробки може призвести до дефіциту.

Черги на заправках в РФ: чого очікувати росіянам

Наразі у Росії ще немає великих черг на заправках, однак деякі марки бензину, – такі як популярні Аі 92 та Аі 95, – часто відсутні.

Найпершими територіями, які більш за все відчули на собі дефіцит палива в Росії, стали окупований Кримський півострів та Далекий Схід. Там черги на заправках з’явились вже у серпні.

За даними джерел Reuters, подібні проблеми виникли в регіоні річки Волга, а також на півдні та в центральній частині Росії.

Агентство поспілкувалося з п’ятьма трейдерами та роздрібними торговцями на російському ринку палива, які попросили не називати їхніх імен через делікатність питання.

Вони заявили, що проблеми є особливо гострими для приватних автозаправних станцій, що не входять у склад вертикально інтегрованих нафтових компаній, і які не отримують достатньо палива через скорочення переробки та мають труднощі із запасами бензину через високі процентні ставки в 17%.

Також там повідомляють, що АЗС, що належать великим нафтовим компаніям, загалом працюють у звичайному режимі. Однак обсяг незалежних АЗС в Росії – близько 40%.

– Менеджер вирішив тимчасово закрити автозаправну станцію, бо не було бензину. Заправка в сусідньому селі також закрилася, а в інших просто закінчився бензин, – розповів працівник автозаправної станції у західній Бєлгородській області.

Тим часом керівник Нижегородської області Волги Гліб Нікітін заявив у себе в Telegram, що “тимчасові” перебої на насосних станціях стались через ланцюги постачання у ширшому регіоні.

– Усе має повернутися до норми найближчими днями, – пообіцяв він.

Крім того зазначається, що у РФ зростає кількість банкрутств та закриттів підприємств у таких галузях, як вугільна промисловість.

Джерело : Reuters

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.