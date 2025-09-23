Генеральний секретар НАТО Марк Рютте пояснив, чи буде Альянс збивати російські літаки і дрони, які порушують його повітряний простір.

За словами генсека, всі рішення будуть ухвалюватися “у режимі реального часу, на основі наявної розвідінформації про загрозу, яку становлять літаки”.

Рютте про російські літаки-порушники

– Рішення про застосування сили проти літаків-порушників, зокрема щодо їхнього ураження, ухвалюються в режимі реального часу й завжди ґрунтуються на наявній розвідінформації про рівень загрози з боку літака, включно з такими питаннями, як наміри, озброєння та потенційний ризик для сил Альянсу, цивільних чи інфраструктури, – заявив Рютте на пресконференції 23 вересня.

Він додав, що Об’єднані збройні сили НАТО в Європі на чолі з верховним головнокомандувачем Алексусом Гринкевичем “мають загальні прерогативи, відповідальність і всі необхідні можливості для ухвалення рішень”.

– У випадку останнього порушення повітряного простору в Естонії, сили НАТО оперативно перехопили та супроводили літаки без ескалації, оскільки безпосередньої загрози не було встановлено, – додав генсек НАТО.

Нагадаємо, 23 вересня Північноатлантична рада зібралася на засідання на прохання Естонії згідно зі статтею 4 Вашингтонського договору, щоб обговорити порушення РФ естонського повітряного простору.

Як відомо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

