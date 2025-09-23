Президент США Дональд Трамп вважає, що премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан “змінить свою думку” щодо імпорту нафти з Росії.

Про це Дональд Трамп заявив під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським.

Орбан може передумати щодо імпорту нафти з РФ – Трамп

– Він мій друг. Я з ним не розмовляв. Але в мене таке відчуття, що якби я це зробив, він міг би перестати. І я думаю, що я так і зроблю, – відповів Трамп.

Він додав, що російська економіка перебуває зараз у дуже поганому стані, в Україна успішно зупиняє потужну російську армію.

– Всі думали, що війна закінчиться за три дні, але завдяки українським військовим, завдяки залученості всіх, вона зараз продовжує. Це не найкраща ситуація для Росії. Вони сподівалися на швидке рішення, але це вже триває три з половиною роки, і виглядає так, що воно не зупиниться, – зазначив президент США.

Зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського відбувається на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН.

Президент України заявив, що може поділитися “непоганими новинами” з фронту. Зеленський додав, що вони з Трампом говоритимуть “про те, як покласти край війні”.

Він подякував Трампу за підтримку і за надходження американської зброї за механізмом PURL – за кошти інших членів НАТО.

Президент США, в свою чергу, заявив, що, на його думку, війна в Україні не закінчиться найближчим часом.

