Сейм Литви сьогодні, 23 вересня, схвалив зміни до Закону про авіацію та Статут застосування військової сили, які дозволяють армії оперативно нейтралізувати дрони, що становлять загрозу повітряному простору країни.

Зміни, які розглядалися за особливою процедурою, підтримали всі литовські депутати, присутні в залі.

Поправки до закону Литви про загрозу дронів: що відомо

Міністр оборони Литви Довіле Шакаліене зазначила, що досі діючі правові акти та процедури не відповідали сучасним загрозам та їх мінливому характеру.

Зараз дивляться

– Цією поправкою ми створюємо новий правовий механізм, щоб військову силу можна було оперативно використовувати проти безпілотників, якщо їх польоти здійснюються з порушенням порядку, встановленого командувачем армії, – сказала вона.

Відзначається, що раніше солдати мали право застосовувати силу тільки проти літальних апаратів, що використовуються як зброя в заборонених зонах.

У Міноборони Литви заявили, що навіть за наявності правової бази військова сила буде використовуватися тільки при абсолютній військовій необхідності з усіма запобіжними заходами, щоб уникнути серйозних наслідків для людей і майна.

Поправки до Закону про авіацію передбачають механізм активації обмежувальних зон, в яких цивільні літаки можуть літати тільки за наявності спецдозволу.

Також вводиться обов’язок пілотів використовувати радіозв’язок і транспондер при польотах в неконтрольованому повітряному просторі.

Поправки підготовлені з урахуванням подій цього літа, коли в Литву вторглися два російських дрони Гербера, один з яких ніс вибухівку.

Джерело: LRT

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.