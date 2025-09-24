Країни НАТО мають “посилити” свою реакцію у разі “нових провокацій” з боку РФ, зокрема у повітряному просторі Східної Європи, заявив президент Франції Еммануель Макрон. Проте він не вважає, що НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують повітряні кордони країн військового блоку.

Макрон про посилення реакції НАТО на провокації РФ

Реакція країн НАТО на випадок “нових провокацій” з боку Росії, зокрема у повітряному просторі Східної Європи, має бути сильнішою, заявив президент Франції, пише видання Le Figaro.

– Це означає, що якщо хтось знову спровокує вас, ви повинні відповісти трохи сильніше , – зазначив він.

Водночас він переконаний, що НАТО не має збивати російські літаки, які порушуют повітряний простір військового блоку.

У контексті минулих провокацій РФ французький президент зазначив, що “НАТО відреагувало пропорційно, зміцнивши свою оборону”.

Нагадаємо, що нещодавно американський президент Дональд Трамп висловив думку, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір.

