Бачення президента США Дональда Трампа щодо війни Росії проти України змінилося після особистої зустрічі з українською стороною в Нью-Йорку.

Таку думку висловив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістки щодо останнього допису американського лідера у соцмережі Truth Social.

Зеленський прокоментував пост Трампа щодо війни

У своєму пості Трамп заявив, що Україна здатна відвоювати всі свої території. Журналістка поцікавилася у Зеленського, що саме вплинуло на зміну його позиції.

– Це мій діалог з президентом Трампом, і я хочу, щоб він залишився між нами, – відповів президент.

Після цього журналісти уточнили, чи не вважає Зеленський, що заява Трампа може бути спробою “умити руки”, переклавши основну відповідальність за перемогу України на Європу.

– Ні, моє враження від розмови хороше. Я не є президентом США, я не можу сказати, що Трамп зробить все, що ми хочемо чи що нам потрібно. Але він позитивно дивився на теми, якими ми з ним поділилися. На вплив, який ці теми мають. На шлях до миру. На їхнє значення, – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 23 вересня у Нью-Йорку, на полях Генеральної асамблеї ООН, відбулася зустріч президентів України та США.

За підсумками розмови Трамп написав у Truth Social, що, на його думку, Україна за фінансової підтримки Європи та НАТО здатна перемогти та відновити свої кордони.

Він зауважив, що дійшов такого висновку після того, як детально ознайомився з військовою та економічною ситуацією в Україні та Росії, а також звернув увагу на серйозні економічні проблеми, з якими стикається РФ.

