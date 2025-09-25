Президент США Дональд Трамп заявив, що Секретна служба розслідує “три дуже зловісні події”, які трапилися з ним у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку 23 вересня. Йдеться про проблеми з роботою ескалатора, телесуфлера та аудіосистеми.

Трамп назвав “ганьбою” інциденти в ООН

Президент і перша леді Меланія Трамп піднімалися на ескалаторі в Генеральній Асамблеї ООН, коли той раптово зупинився. Подружжю довелося підніматися пішки, що дуже обурило Трампа.

Представник ООН заявив, що відеооператор з делегації США, який піднімався ескалатором задом наперед, міг “ненавмисно запустити” механізм безпеки.

NOW – Escalator at UN headquarters immediately stops as Trump and Melania step on it shortly after arriving. pic.twitter.com/8nlUkDoQxm — Disclose.tv (@disclosetv) September 23, 2025

Під час свого виступу, який розпочався з несправності телесуфлера, Трамп пожартував: Ось дві речі, які я отримав від Організації Об’єднаних Націй — несправний ескалатор і несправний телесуфлер.

У середу американський лідер написав у Truth Social, що після промови він дізнався, що “звук був повністю вимкнений”.

За словами Трампа, він написав листа генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу з вимогою “негайно розслідувати” ці питання. Президент назвав інциденти в ООН “справжньою ганьбою”.

– Дивно, що Меланія і я не впали обличчям вперед на гострі краї цих сталевих сходинок на ескалаторі. Тільки завдяки тому, що ми обоє міцно трималися за поручні, це не закінчилося катастрофою. Це був явний саботаж. Тих, хто це зробив, слід заарештувати! – заявив Трамп.

Президент сказав, що під час його промови телесуфлер “повністю згас”, і що пізніше він дізнався про проблеми зі звуком у залі, через які світові лідери могли чути його тільки через навушники перекладачів.

– Це не було випадковістю, це був потрійний саботаж в ООН. Їм має бути соромно. Всі записи з камер спостереження біля ескалатора мають бути збережені, особливо записи з кнопкою аварійної зупинки. Секретна служба займається цим питанням, – наголосив Трамп.

Джерело : Axios

