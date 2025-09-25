Масштабний вибух на складі у Великій Британії: триває евакуація людей
У Свіндоні, графство Вілтшир, Велика Британія, стався вибух на складі в промисловій зоні Groundwell.
Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків серйозного інциденту.
Про це повідомляє Sky News.
Вибух у Свіндоні: що відбувається на складі у Великій Британії
За даними пожежно-рятувальної служби Дорсету та Вілтширу, після вибуху у Свіндоні на місці працюють щонайменше 10 пожежних машин та спеціалізованих транспортних засобів, зокрема з автодрабинами та водовозами.
Наразі пожежники намагаються локалізувати займання.
Поліція Вілтшира заявила, що у безпосередній близькості до складу евакуюють місцеве населення, проте потреби у широкій евакуації наразі немає.
Жителів закликають залишатися вдома, зачиняти вікна та уникати перебування поблизу промислової зони.
За попередньою інформацією, унаслідок вибуху у Свіндоні люди не постраждали.