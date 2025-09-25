У Свіндоні, графство Вілтшир, Велика Британія, стався вибух на складі в промисловій зоні Groundwell.

Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків серйозного інциденту.

Про це повідомляє Sky News.

Вибух у Свіндоні: що відбувається на складі у Великій Британії

За даними пожежно-рятувальної служби Дорсету та Вілтширу, після вибуху у Свіндоні на місці працюють щонайменше 10 пожежних машин та спеціалізованих транспортних засобів, зокрема з автодрабинами та водовозами.

Наразі пожежники намагаються локалізувати займання.

Поліція Вілтшира заявила, що у безпосередній близькості до складу евакуюють місцеве населення, проте потреби у широкій евакуації наразі немає.

Жителів закликають залишатися вдома, зачиняти вікна та уникати перебування поблизу промислової зони.

За попередньою інформацією, унаслідок вибуху у Свіндоні люди не постраждали.

