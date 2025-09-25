Мерц пропонує використати заморожені активи РФ для позики Україні на €140 млрд
Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Європейський Союз використати заморожені російські активи для фінансування військових потреб України.
Про це повідомляє Financial Times.
Мерц хоче використати заморожені активи РФ для України
У статті для видання Мерц наголосив, що такий крок дозволить розблокувати кредит для Києва на суму близько €140 млрд та буде сигналом стійкості ЄС у протидії російській агресії.
За його словами, Німеччина й раніше займала обережну позицію щодо конфіскації активів російського центрального банку.
– Слід враховувати не тільки питання міжнародного права, а й фундаментальні проблеми, що стосуються ролі євро як світової резервної валюти. Але це не повинно нас зупиняти: ми маємо розглянути, як, обійшовши ці проблеми, ми можемо зробити ці кошти доступними для оборони України, – написав федеральний канцлер.
Мерц запропонував створити механізм, який дозволить, не втручаючись у права власності, надати Україні безвідсоткову позику на майже EUR 140 млрд.
– Ця позика буде погашена лише після того, як Росія компенсує Україні збитки, завдані нею під час цієї війни. До того часу російські активи залишатимуться замороженими, як було вирішено Радою Європи, – наголосив він.
Канцлер додав, що використання цих коштів дозволить Україні підтримувати обороноздатність протягом “кількох років”.
– Я обговорю цю пропозицію з європейськими главами держав та урядів на нашій зустрічі в Копенгагені наступної середи. Пропоную, щоб на засіданні Європейської Ради наприкінці жовтня ми надали мандат на підготовку цього інструменту в юридично безпечний спосіб, – зазначив Мерц.
Він наголосив, що рішення має отримати підтримку більшості держав-членів ЄС, які виступають на боці України.
Також канцлер закликав залучити до ініціативи партнерів з усього світу, котрі вже заморозили російські активи, зокрема через координацію з країнами Великої сімки.