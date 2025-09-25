Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Європейський Союз використати заморожені російські активи для фінансування військових потреб України.

Про це повідомляє Financial Times.

Мерц хоче використати заморожені активи РФ для України

У статті для видання Мерц наголосив, що такий крок дозволить розблокувати кредит для Києва на суму близько €140 млрд та буде сигналом стійкості ЄС у протидії російській агресії.

За його словами, Німеччина й раніше займала обережну позицію щодо конфіскації активів російського центрального банку.

– Слід враховувати не тільки питання міжнародного права, а й фундаментальні проблеми, що стосуються ролі євро як світової резервної валюти. Але це не повинно нас зупиняти: ми маємо розглянути, як, обійшовши ці проблеми, ми можемо зробити ці кошти доступними для оборони України, – написав федеральний канцлер.

Мерц запропонував створити механізм, який дозволить, не втручаючись у права власності, надати Україні безвідсоткову позику на майже EUR 140 млрд.

– Ця позика буде погашена лише після того, як Росія компенсує Україні збитки, завдані нею під час цієї війни. До того часу російські активи залишатимуться замороженими, як було вирішено Радою Європи, – наголосив він.

Канцлер додав, що використання цих коштів дозволить Україні підтримувати обороноздатність протягом “кількох років”.

– Я обговорю цю пропозицію з європейськими главами держав та урядів на нашій зустрічі в Копенгагені наступної середи. Пропоную, щоб на засіданні Європейської Ради наприкінці жовтня ми надали мандат на підготовку цього інструменту в юридично безпечний спосіб, – зазначив Мерц.

Він наголосив, що рішення має отримати підтримку більшості держав-членів ЄС, які виступають на боці України.

Також канцлер закликав залучити до ініціативи партнерів з усього світу, котрі вже заморозили російські активи, зокрема через координацію з країнами Великої сімки.

