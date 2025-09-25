Міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар повідомив, що між Туреччиною та США підписано Меморандум про стратегічне цивільне ядерне співробітництво.

Про це повідомляє турецький державний мовник TRT Haber.

Меморандум про ядерне співробітництво між Туреччиною та США

Байрактар зазначив, що взяв участь у зустрічі президента Реджепа Ердогана з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Він наголосив, що розпочато новий процес, який ще більше поглибить давнє та багатовимірне партнерство між Туреччиною і США у сфері ядерної енергетики.

– Бажаю, щоб роботи, які здійснюватимуться в рамках угоди, у майбутньому приносили взаємну користь для обох країн, – зазначив міністр.

Подробиць щодо меморандуму наразі немає.

Turkiye today пише, що Вашингтон і Анкара ведуть переговори про будівництво великих атомних електростанцій і малих модульних реакторів.

Нагадаємо, сьогодні під час зустрічі із Ердоганом Трамп заявив, що Туреччина має припинити купляти російську нафту, доки триває війна в Україні.

Президент США також розповів журналістам перед зустріччю з Ердоганом про свою дружбу з турецьким лідером, яка тривала, коли Трамп “був в вигнанні” після поразки на виборах президента 2020 року.

Він додав, що Ердоган “створив величезну армію” і що Туреччина купує значну кількість американської зброї.

За словами Трампа, Анкара хоче придбати F-16, F-35 та деяку іншу зброю.

