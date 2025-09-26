Сили спеціальних операцій ЗСУ 9 серпня знищили ракетні комплекси Іскандер 448 ракетної бригади Збройних сил Росії у Курській області.

ССО знищили ракетні комплекси Іскандер на Курщині

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, підрозділи ССО завдали ударів по ангарах, які окупанти використовували для прихованого зберігання оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер.

Об’єкти розташовувалися на території колишньої птахофабрики у Курській області РФ та належали 448 ракетній бригаді імені С. П. Нєпобєдімого.

За даними Генштабу, результатом комплексної операції стали:

знищення 5 транспортно-заряджальних машин типу 9Т250;

знищення пускової установки ОТРК Іскандер;

ураження зенітно-ракетного комплексу Панцир-С1, що прикривав об’єкт;

руйнування складів та автомобільної техніки.

– Сили оборони України продовжують завдавати асиметричних та чутливих дій з метою припинення агресії Росії проти України, – наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, в ніч на 26 вересня українські військові повторно завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї РФ, зафіксовано влучання та пожежу.

24 вересня Сили оборони України вразили нафтопереробні заводи у Башкортостані та нафтоперекачувальні станції у Волгоградській області РФ. Під удари потрапило виробництво дронів у Валуйках та Астраханський газопереробний завод.

