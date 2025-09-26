Сили оборони за неповні два місяці уразили 85 важливих об’єктів на території Росії. З них 33 – це воєнні сили.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський.

Удари ЗСУ по об’єктах в РФ: що відомо

За словами Сирського, серед 33 уражених воєнних цілей є бази, аеродроми, арсенали, склади та авіація на стоянках.

– Ще 52 – це об’єкти воєнно-промислового комплексу: підприємства, що виготовляють зброю, боєприпаси, бойові частини, двигуни, ракетне паливо, дрони – все те, що щоденно використовується проти нас, – додав він.

Головнокомандувач розповів, що сильною стороною України є DeepStrike – ефективна програма, що вже довела свою результативність не тільки для України, але й серед партнерів.

– Результати вам відомі. Це паливна криза на території Росії, яка безпосередньо впливає на логістику та забезпечення її армії. Можливості воєнно-промислового комплексу противника істотно знижено – і ми бачимо це на полі бою, – зазначив він.

Олександр Сирський повідомив, що українські удари змусили російський флот ховатися на базі в Новоросійську і виходити лиш на короткий термін для ракетних ударів, після чого вони знову ховаються в укритті.

– Це також змусило противника відтягнути тактичну авіацію на значні відстані від лінії фронту, – наголосив Сирський.

Головнокомандувач зауважив, що Україна продовжує нарощувати та масштабувати підрозділи, які здійснюють DeepStrike. А також вдосконалює систему застосування програми та командну вертикаль для досягнення максимальної ефективності.

