Переважна більшість поляків підтримують збиття російських винищувачів у разі порушення повітряного простору країни-члена НАТО.

Про це свідчить опитування SW Research на замовлення Onet.

Збиття російських винищувачів над Польщею: результати опитування

За результатами інтернет-опитування, яке провели 23-24 вересня, 67% опитаних відповіли позитивно на запитання про збиття російських винищувачів-порушників.

Протилежну думку висловили лише 8,7% респондентів, а 24,2% вибрали відповідь “важко сказати”.

За збиття російських літаків частіше виступають чоловіки (73,4%) ніж жінки (61,3%).

Крім того, у віковій групі до 24 років за таке рішення висловилися 54,7% опитаних, тоді як серед осіб старших за 50 років – 70,3%.

Раніше Польща заявляла про готовність збивати повітряні цілі РФ у разі загрози для країни.

Нещодавні атаки російських БпЛА змусила Польщу вперше з часів Другої світової застосувати зброю проти ворожих об’єктів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати допоможуть захистити Польщу та країни Балтії, якщо Росія наважиться на посилення ескалації.

