Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі закликав Генерального секретаря ООН запобігти відновленню механізмів виконання санкцій проти його країни.

Про це повідомила Al Arabiya.

Позиція Тегерана щодо відновлення санкцій

У зверненні до Генерального секретаря Аракчі написав, що Іран не визнає жодних спроб продовжити чи відновити санкції, ухвалені Радою Безпеки ООН.

Зараз дивляться

Він також закликав не допустити відродження роботи Комітету із санкцій та Групи експертів, які здійснюють моніторинг дотримання обмежувальних заходів.

— Ми закликаємо вас запобігти будь-яким спробам відродити механізми санкцій, включно з роботую Комітету з санкцій та Групи експертів, – написав Аракчі.

Іранський міністр назвав відновлення санкцій юридично необґрунтованим.

— Повторне застосування анульованих резолюцій є юридично необґрунтованим та невиправданим… усі країни повинні утриматися від визнання цієї незаконної ситуації, – заявили у Міністерстві закордонних справ Ірану.

Нагадаємо, що ООН відновила ембарго на поставки зброї та інші санкції проти Ірану через його ядерну програму.

Санкції передбачають ембарго на поставки зброї, заборону на діяльність зі збагачення та переробки урану, обмеження на балістичні ракети, заборону на поїздки для іранських громадян та заморожування активів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.