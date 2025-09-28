Польща підняла винищувачі та тимчасово закрила повітряний простір поблизу своїх південно-східних міст Люблін і Жешув після російської атаки на Україну.

Про це повідомляє Reuters.

Польща підіймала авіацію

За даними польських військових, винищувачі F-35 Нідерландів патрулювали небо до закінчення російської атаки на Україну. Оперативне командування ЗС Польщі наголосило, що порушень повітряного простору не було.

– У зв’язку з діяльністю далекобійної авіації Російської Федерації, яка завдавала ударів по території України, польські та союзні літаки почали діяти в нашому повітряному просторі, – йдеться в повідомленні військових.

Повітряний простір поблизу південно-східних міст Польщі Люблін і Жешув був тимчасово закритий. Підйом винищувачів і закриття повітряного простору стають дедалі частішими, особливо на тлі виявлення дронів на території європейських країн.

12 вересня НАТО заявило, що надішле більше військових літаків і систем протиповітряної оборони на східний фланг у відповідь на вторгнення російських дронів в повітряний простір Польщі.

Нагадаємо, що 10 вересня 21 російський безпілотник цілеспрямовано зайшов у повітряний простір Польщі. Тоді польська авіація збила три дрони. Уламки одного БпЛА пошкодили житловий будинок. На щастя, минулося без постраждалих.

Пізніше повідомили, що знайшли уламки 17 російських дронів.

Під час атаки закривалися аеропорти Жешува, Любліна та Варшави.

У суботу на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що його країна не має наміру атакувати країни ЄС або НАТО. Але Москва дасть рішучу відповідь на будь-яку агресію, спрямовану проти Росії, сказав він.

Джерело : Reuters, Politico

