Росія останнім часом відмовляється від будь-яких двосторонніх чи тристоронніх зустрічей, що робить неможливим просування мирних зусиль щодо завершення війни проти України.

Про це сказав віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю телеканалу Fox News.

– Ми як і раніше прагнемо миру, але для цього потрібні зусилля обох сторін. На жаль, як ми бачили протягом останніх кількох тижнів, росіяни відмовляються брати участь у будь-яких двосторонніх або тристоронніх зустрічах… Росіяни мають прокинутися та прийняти реальність, – заявив він.

За словами Венса, попри значні втрати, Москва не має відчутних результатів на полі бою.

– Росіяни вбивають і втрачають багато людей, не маючи з цього жодних результатів. В останні тижні вони відмовилися від двосторонніх зустрічей з українцями та тристоронніх зустрічей за участю Трампа чи інших посадовців США, – наголосив віцепрезидент.

Нагадаємо, днями під час брифінгу у Білому домі Венс повідомив, що президент США Дональд Трамп втрачає терпіння щодо Росії. Він переконаний, що війна в Україні шкодить насамперед самій РФ.

Віцепрезидент також попередив, що якщо Москва надалі уникатиме мирних переговорів, це матиме для неї вкрай негативні наслідки.

Нещодавно видання The Wall Street Journal пояснило, що змусило Дональда Трампа змінити заяви про Україну та які ключові чинники вплинули на це.

