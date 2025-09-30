Нідерланди з грудня 2025 року розгорнуть у Польщі наземні засоби протиповітряної оборони – системи Patriot, NASAMS та засоби протидії безпілотникам.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Нідерландів.

Нідерланди розгорнуть у Польщі засоби ППО

Зазначається, що з 1 вересня до 1 грудня у Польщі чергують нідерландські винищувачі F-35. Вони вже отримали бойове застосування – вночі 10 вересня, коли збивали російські безпілотники.

– Починаючи з грудня, Нідерланди також розмістять системи Patriot, NASAMS та засоби протидії безпілотникам задля подальшого посилення протиповітряної оборони та захисту ключового логістичного хабу, важливого для підтримки України, – зазначили у повідомленні.

Міноборони не уточнює, чи мова йде про прикордонний Жешув.

Нині у Жешуві чергують німецькі системи Patriot. Їхні радари допомагають моніторити повітряний простір під час масованих атак Росії проти України.

За даними ЗМІ, після безпрецедентного вторгнення двох десятків російських безпілотників у ніч на 10 вересня Польща звернулася до союзників із проханням надати додаткові системи ППО.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський говорив, що НАТО збиватиме літаки РФ, які увійдуть у повітряний простір країни без дозволу.

