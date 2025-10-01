Оприлюднення Комплексного плану президента США Дональда Трампа щодо припинення війни у Секторі Гази привітало Міністерство закордонних справ України.

МЗС привітало рішення Трампа щодо Сектора Гази

Як зазначає МЗС, Україна високо цінує лідерську роль США у зусиллях з відновлення миру та стабільності на Близькому Сході, підтримання міжнародного миру та безпеки.

– Розглядаємо цей план як важливий внесок у пошук справедливого та сталого врегулювання, що має ґрунтуватися на принципах міжнародного права та враховувати законні права і прагнення людей в Ізраїлі та Палестині, – йдеться у повідомленні.

У відомстві закликали всі сторони до якнайшвидшої практичної імплементації плану заради припинення війни, подолання гуманітарної кризи та збереження людських життів.

– Переконані, що втілення плану дозволить відновити безпеку для всього регіону, засновану на повазі до міжнародного права та Статуту ООН, – додали у МЗС України.

Нагадаємо, що понеділок, 29 вересня, Білий дім оприлюднив 20-пунктовий план щодо припинення вогню та подальших кроків у Секторі Гази.

