Румунія розраховує найближчим часом запустити на своїй території виробництво оборонних безпілотників у співпраці з Україною.

Про це в інтерв’ю Reuters заявила міністр закордонних справ Оана Цою.

За її словами, дрони планують використовувати як для власних потреб країни, так і для союзників Європейського Союзу та НАТО.

Цою уточнила, що переговори з Києвом почалися ще до останніх інцидентів із вторгненнями в повітряний простір, у яких держави регіону звинувачують Росію.

– Ми вважаємо, що стратегічно важливо покращити захист східного флангу, особливо в галузі протиповітряної оборони. Тож ми робимо кроки у цьому напрямку, щоб створити необхідні партнерства, наприклад з Україною, для виробництва оборонних безпілотників майбутнього, – сказала вона.

Глава МЗС підкреслила, що Бухарест впевнений у можливості швидко реалізувати цей проєкт:

– Ми віримо в нашу здатність швидко втілити це в реальність, – наголосила Цою під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Загострення з боку РФ

Напруженість у відносинах з Росією зросла після низки інцидентів.

Зокрема, коли Естонія повідомила про порушення свого повітряного простору російськими винищувачами, літаки НАТО збивали дрони над Польщею, а Румунія заявила про небезпечне зближення власних літаків із безпілотником, який залетів у її небо.

Москва, у свою чергу, заперечує наміри здійснювати атаки на території країн ЄС чи НАТО.

Європейський Союз уже підтримав ідею створення так званої стіни з дронів для додаткового захисту регіону.

Окрім співпраці з Україною, Румунія також погодила розширення присутності американських військових на своїй території.

Як пояснила Цою, йдеться про підтримку операцій із дозаправки літаків на Близькому Сході, проте конкретні цифри не розголошуються.

Румунія, яка межує з Україною, планує вкласти понад 2,5 млрд євро у розвиток авіабази імені Михайла Когелнічану, розширивши її можливості для розміщення до 10 тисяч військовослужбовців – румунських та союзних.

У Пентагоні заявили, що не можуть розкривати деталі щодо чисельності чи пересування військ, проте підкреслили, що Сполучені Штати постійно координують дії з союзниками, зокрема Румунією, щоб гарантувати колективну оборону НАТО.

