Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що розраховує на ухвалення рішення Європейським Союзом про надання Україні так званого репараційного кредиту протягом трьох тижнів.

Про це повідомляють Еuronews та Deutsche Welle.

Мерц очікує на рішення ЄС щодо репараційного кредиту

Після завершення саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені у четвер, 2 жовтня, Мерц повідомив журналістам про “дуже інтенсивну дискусію щодо використання російських активів для подальшої допомоги Україні”.

Зараз дивляться

За його словами, найімовірніше відповідну пропозицію буде винесено на розгляд лідерів під час саміту ЄС у Брюсселі за три тижні.

Він наголосив, що підтримає будь-який механізм, який дозволить задіяти заморожені російські кошти для посилення допомоги Україні та забезпечення якомога швидшого завершення війни.

– Ми провели дуже інтенсивні дискусії на тему використання російських активів (…) Тепер ми ще раз вкрай скрупульозно розглянемо це питання й ухвалимо остаточне рішення на наступному саміті Європейської ради через три тижні, – заявив канцлер журналістам у Копенгагені.

Лідери ЄС не домовилися щодо репараційного кредиту

Лідери країн Європейського Союзу під час зустрічі у Копенгагені не змогли дійти згоди щодо надання Україні мегапозики обсягом €140 млрд, яка мала б бути профінансована за рахунок заморожених російських активів.

Як пише Financial Times, ключовою перешкодою стала відмова Бельгії зняти своє заперечення проти використання російських активів.

Крім того, Франція та Люксембург висловили занепокоєння щодо можливих юридичних наслідків такого кроку.

Згідно з планом мегапозики, Україна отримує безвідсотковий кредит, який повинна буде повернути лише після того, як Росія завершить війну та виплатить репарації.

Після цього кошти мають бути повернуті до системи Euroclear. Якщо ж Москва відмовиться виплачувати компенсації, то втратить право на ці активи.

Видання зазначає, що під час короткого обговорення пропозиції низка лідерів ЄС зазначили, що загалом підтримують принцип, але Єврокомісія має додатково оцінити всі юридичні та фіскальні наслідки.

Джерела видання наголошують, що Єврокомісія навряд чи встигне підготувати повну юридичну пропозицію до саміту ЄС у Брюсселі, який відбудеться через три тижні, адже це потребує значної технічної роботи.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер на закритій зустрічі виступив проти плану нового кредиту. Він закликав ЄС забезпечити більший правовий захист на випадок, якщо Росія подасть позов проти Бельгії.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після саміту заявила, що питання ще потребує доопрацювання.

– Ми маємо значно детальніше опрацювати повну пропозицію. Абсолютно очевидно, що ризик має бути покладений на плечі всіх нас, – зазначила вона.

Попри це, у ЄС визнають, що використання заморожених російських активів може стати “єдиним виходом” для забезпечення такого масштабного кредиту.

Однак для ухвалення рішення потрібна одностайна згода всіх 27 країн-членів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.