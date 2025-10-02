Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен різко відповіла на пропозицію угорського прем’єра Віктора Орбана надати Україні стратегічне партнерство замість повноцінного членства в Європейському Союзі.

Фредеріксен різко відповіла Орбану щодо членства України в ЄС

– Я не дозволю одній країні, і я точно не дозволю кожній з них приймати рішення щодо всього європейського майбутнього, – наголосила Фредеріксен на пресконференції після саміту Європейської політичної спільноти.

Вона додала, що країни-члени ЄС мають дотримуватися загальної стратегії, важливою частиною якої є розширення.

– Це питання для всього Європейського Союзу та, власне, для всього європейського континенту. І ми повинні побудувати якомога сильнішу Європу, що, на мою думку, означає розширення ЄС. Існує європейська єдність, тому що ми, 26 країн, погоджуємося, що Україна, Молдова та інші країни повинні приєднатися до нас, – сказала прем’єр-міністерка Данії.

Зараз дивляться

Вона відзначила, що Україна демонструє “дивовижну роботу, навіть незважаючи на те, що знаходиться у стані війни”.

– Тож ні (пропозиції Орбана, – Ред.), я думаю, що ми повинні дотримуватися стратегії… Тож ми повинні продовжувати намагатися знайти рішення та шлях з Угорщиною, але я думаю, що ми повинні дотримуватися стратегії, – наголосила Фредеріксен.

Данська прем’єрка погодилася, що розширення ЄС потребує одностайного рішення всіх 27 членів. Однак вона зазначила, що є багато питань, які можна вирішувати незалежно від позиції Орбана.

– Є так багато речей, які потрібно вирішити, змінити та прийняти рішення до того дня, коли ви зможете фактично вступити до Європейського Союзу, як і для всіх країн-кандидатів та всіх країн, які вступали до Європейського Союзу протягом історії. Тож я маю на увазі, що якщо ми не зможемо переконати Віктора Орбана, то я просто думаю, що нам просто потрібно рухатися далі з усією роботою, яку потрібно виконати між Україною та Європейською комісією, просто продовжуючи нашу роботу, – пояснила вона.

Складна дискусія щодо активів РФ

Фредеріксен зупинилася на питанні репараційних кредитів для України за рахунок заморожених російських активів. Вона визнала, що дискусія на неформальному засіданні Європейської ради була “складною, але дуже плідною”.

– Є деякі технічні питання, які потрібно порушити та на які потрібно відповісти, але я цілком впевнена, що ми зможемо знайти вихід. І, як на мене, справедливо, щоб Росія заплатила за шкоду, яку вона завдала Україні та Європі, – сказала Фредеріксен.

Вона підкреслила, що наразі інших пропозицій, крім цієї, в ЄС немає.

– Отже, те, що ми робимо зараз, починаючи з вчорашньої зустрічі і до наступної зустрічі в Раді, — це знайти відповіді на всі технічні питання та проблеми. І тоді, я думаю, ми будемо готові прийняти рішення. І я знаю, що уряд Бельгії вважає це дуже складним. Але я сподіваюся і вірю, що ми зможемо знайти рішення, яке отримає підтримку всіх 27 країн, – заявила глава уряду Данії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.