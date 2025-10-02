Вранці у середу, 1 жовтня, польські прикордонники зафіксували російський катер, що зупинився поблизу газопроводу в Балтійському морі.

Про це повідомляє PAP.

Польські прикордонники виявили катер РФ у Балтійському морі

– Прикордонники через свої системи спостереження помітили російський катер, який, очевидно, рухався з боку Росії, – заявила речниця Міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька.

За її словами, судно перебувало біля газопроводу приблизно 20 хвилин і дрейфувало на відстані близько 300 метрів від магістралі, якою газ надходить на сушу з платформи.

На уточнююче питання про точне місце події Галецька відмовилася надавати деталі.

Берегова охорона передала катеру по радіо наказ негайно залишити зону газопроводу. Порушник виконав розпорядження й покинув район.

Як уточнила речниця, це було судно довжиною 70 метрів.

Галецька наголосила, що прикордонники спрацювали оперативно, а територія перебуває під постійним контролем і спостереженням підпорядкованих МВС.

Речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський заявив, що польська сторона фіксує активність російських структур.

– Останнім часом ми фіксуємо кілька серйозних інцидентів на морі. (…) Ми мали ці інциденти на східному кордоні. Ми справляємося. Білоруські служби, російські служби там безпорадні (…) і вони випробовують інші можливості, – сказав Добжинський.

Він додав, що в подібних ситуаціях співпрацюють усі силові структури Польщі – прикордонники, спецслужби та армія.

– Про кожен такий інцидент інформують командувачів служб, інформують міністрів, інформують прем’єр-міністра. Цей обмін досвідом та інформацією і на міжнародній арені, тобто обмін інформацією спецслужб, приносить конкретні результати. Російські та білоруські служби безпорадні. Польща і поляки в безпеці, – підкреслив він.

Туск закликав відмовитися від ілюзій щодо РФ

Інцидент прокоментував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, який перебував у четвер у Копенгагені. За його словами, подія сталася неподалік порту Щецин.

– Це російські судна, і насправді ми маємо нові інциденти в нашому регіоні і в Балтійському морі щотижня, майже щодня. Атака або провокація з використанням безпілотника була найбільш видовищною з точки зору польської сторони. Але насправді ми маємо подібні провокації також щодня на нашому кордоні з Білоруссю, – заявив він.

Він закликав відмовитися від небезпечних ілюзій.

– Ми повинні покласти край таким ілюзіям. Перша ілюзія була і є, що війни немає. Декому з нас подобається таке визначення, як повна агресія, інциденти чи провокації. Ні, це війна. Війна нового типу, дуже складна, але це війна, – наголосив прем’єр.

Він підкреслив, що агресивна політика Росії становить загрозу для всього Заходу, а напад на Україну – лише перший етап реалізації цього плану.

