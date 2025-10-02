США запровадили санкції проти Ірану: хто у списку
Держдепартамент США оголосив про запровадження додаткових санкцій на підтримку обмежень ООН проти Ірану за відмову припинити розробку ядерної зброї.
Про це повідомляється в офіційній заяві держсекретаря США Марко Рубіо.
Санкції США проти Ірану: що відомо
— Сьогодні ми вносимо до санкційного списку 44 фізичні та юридичні особи, залучених до ядерної програми Ірану та до мереж із закупівлі озброєнь, що підтримують програми балістичних ракет і військових літаків, – йдеться у заяві.
Рубіо зазначив, що США запроваджують санкції щодо п’ятьох осіб та однієї організації, пов’язаних з Організацією оборонних інновацій та досліджень Ірану (SPND).
Вона вважається прямим наступником ядерної програми Ірану до 2004 року.
Певні особи, щодо яких запроваджено санкції, намагалися отримати чутливі технології подвійного призначення і технічні знання, що можуть бути використані для розробки ядерної зброї.
— Оголошені сьогодні дії демонструють, що Іран активно намагається отримати компоненти й технології на підтримку своїх програм розповсюдження зброї, – заявив Рубіо.
Нагадаємо, що 28 вересня ООН відновила ембарго на постачання зброї та інші санкції проти Ірану через його ядерну програму.
З поверненням санкцій на Іран знову поширюється ембарго на постачання зброї та заборона на всі види діяльності, пов’язані зі збагаченням та переробкою урану, а також діяльність з балістичними ракетами.
Серед інших відновлених обмежень – заборона на поїздки для десятків іранських громадян, заморожування активів осіб та організацій, заборона на постачання будь-чого для ядерної програми.