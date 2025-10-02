Україна наразі застосовує лише власне озброєння для ударів по далекобійних цілях у Росії. Після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом ситуація може змінитися.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені у четвер, 2 жовтня.

Зеленський прокоментував ймовірність отримання далекобійної зброї від США

– По спроможностях – в нас є достатньо спроможностей. Тепер питання у фінансах, я говорив про це з партнерами, за рахунок збільшення фінансування, ми зможемо вийти на аналогічні показники далекобійності…. До цього ми використовували лише наше озброєння по далекобільних цілях. Після моєї зустрічі з президентом США, ми, можливо, будемо мати щось більше, не знаю, побачимо, – зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна ніколи не завдавала ударів по цивільній інфраструктурі РФ, а лише відповідала на атаки росіян по українських об’єктах.

– Приблизно рік тому в нас не було спроможностей відповідати, і тоді ви пам’ятаєте, що вони зробили: вони спричинили і блекаути в Україні, і багато жахливих подій. Тепер ми можемо відповідати, і вони відчувають наші потужні відповіді. Потрібно трохи більше фінансування, – заявив президент.

За словами Зеленського, Росія нині щодня застосовує близько 500-600 безпілотників, тоді як Україна – 100-150.

Нагадаємо, сьогодні у Копенгагені, під час спілкування з журналістами перед сьомим самітом Європейської політичної спільноти, Зеленський підтвердив переговори з Трампом щодо постачання систем далекобійного озброєння.

У нещодавньому інтерв’ю телеканалу Fox News віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Білий дім веде перемовини про можливість надання Україні ракет Tomahawk, однак остаточне слово залишається за Дональдом Трампом.

