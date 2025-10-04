У ЄС хочуть пришвидшити відмову від російської нафти та газу: які терміни розглядають
Європейський Союз планує прискорити відмову від російського газу трубопроводами, узгодивши це рішення з уже запланованим припиненням морських постачань.
Ініціатива RePowerEU передбачає довгострокову стратегію повного скорочення енергетичної залежності від Росії.
Про зміни повідомляє агентство Bloomberg.
Прискорене завершення імпорту газу та регламент RePowerEU
Як зазначили в агентстві, спочатку пропозиція Єврокомісії передбачала припинення постачань газу та нафти трубопроводами до кінця 2027 року.
Однак члени кількох політичних груп парламенту підтримали прискорене завершення імпорту.
Згідно з поправками до RePowerEU, нові закупівлі російського газу забороняються з початку 2026 року, а чинні короткострокові контракти діятимуть до середини червня, тоді як довгострокові продовжать виконання до 1 січня 2027 року.
Очікується, що глобальний ринок газу в другій половині 2026 року перейде в стан надлишку, що зменшить ризик дефіциту та стримуватиме зростання цін через відмову ЄС від російського газу та нафти.
RePowerEU обговорюється на двох рівнях — у парламенті та серед держав-членів ЄС.
Після узгодження позицій сторін почнуться переговори з Комісією для остаточного формування регламенту.
За даними Bloomberg, на відміну від санкційного плану, який вимагає одностайного схвалення всіх 27 країн-членів, RePowerEU потребує лише кваліфікованої більшості у Раді ЄС та підтримки більшості в парламенті.
Раніше міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що країни Європи мають припинити купувати російську нафту та газ, щоб Америка посилила санкції проти Москви.