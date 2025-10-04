Європейський Союз планує прискорити відмову від російського газу трубопроводами, узгодивши це рішення з уже запланованим припиненням морських постачань.

Ініціатива RePowerEU передбачає довгострокову стратегію повного скорочення енергетичної залежності від Росії.

Про зміни повідомляє агентство Bloomberg.

Зараз дивляться

Прискорене завершення імпорту газу та регламент RePowerEU

Комітет парламенту з промисловості готується голосувати за поправки до так званого регламенту RePowerEU. Зокрема про припинення імпорту російської нафти та нафтопродуктів з початку 2026 року та заборону всіх постачання газу через рік.

Як зазначили в агентстві, спочатку пропозиція Єврокомісії передбачала припинення постачань газу та нафти трубопроводами до кінця 2027 року.

Однак члени кількох політичних груп парламенту підтримали прискорене завершення імпорту.

Згідно з поправками до RePowerEU, нові закупівлі російського газу забороняються з початку 2026 року, а чинні короткострокові контракти діятимуть до середини червня, тоді як довгострокові продовжать виконання до 1 січня 2027 року.

Очікується, що глобальний ринок газу в другій половині 2026 року перейде в стан надлишку, що зменшить ризик дефіциту та стримуватиме зростання цін через відмову ЄС від російського газу та нафти.

RePowerEU обговорюється на двох рівнях — у парламенті та серед держав-членів ЄС.

Після узгодження позицій сторін почнуться переговори з Комісією для остаточного формування регламенту.

За даними Bloomberg, на відміну від санкційного плану, який вимагає одностайного схвалення всіх 27 країн-членів, RePowerEU потребує лише кваліфікованої більшості у Раді ЄС та підтримки більшості в парламенті.

Раніше міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що країни Європи мають припинити купувати російську нафту та газ, щоб Америка посилила санкції проти Москви.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.