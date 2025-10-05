Депутати Європарламенту з 19 держав-членів ЄС звернулися до голови Європейської ради Антоніу Кошти з вимогою якнайшвидше розпочати наступний етап переговорів про вступ Молдови до Європейського Союзу.

Про це повідомив віцепрезидент Європарламенту Віктор Негреску.

Вступ Молдови до ЄС: депутати Європарламенту закликають відкрити переговори

– За моєю ініціативою і за підтримки 55 депутатів Європарламенту з 19 європейських країн, що представляють основні демократичні політичні сім’ї, ми надіслали листа голові Європейської ради Антоніу Кошті із закликом негайно відкрити переговорні кластери з Молдовою, – написав Негреску у Facebook.

За його словами, Європарламент підтримує європейське майбутнє Молдови, визнає проведені реформи і вимагає реалізувати вибір громадян, виражений на парламентських виборах.

У листі зазначається, що нещодавні вільні та чесні вибори в Молдові підтвердили беззаперечне прагнення громадян інтегруватися до ЄС.

Євродепутати наголошують, що попри зовнішній тиск і дезінформаційні кампанії молдовський народ продемонстрував демократичну стійкість та рішучість у своєму виборі.

– Це поворотний момент, який вимагає від ЄС такої ж рішучої та швидкої реакції. Тому ми шанобливо закликаємо вас, як президента Європейської Ради, забезпечити, щоб питання про початок переговорів про приєднання до глав acquis було без зволікань внесено до порядку денного Ради та схвалено державами-членами. Такий крок підтвердив би рішучість молдовських громадян і дав би їм впевненість у тому, що їхній європейський вибір почутий і поважається, – йдеться у листі.

За словами авторів звернення, ухвалення цього рішення не лише стане природним кроком у процесі зближення, а й виступить стратегічною інвестицією в регіональну стабільність, безпеку та розвиток.

Депутати зазначають, що настав час для рішучих дій:

– Республіка Молдова виконала свою частину. Європейський Союз повинен відповісти такою ж рішучістю, показавши, що Європа – це не тільки прагнення, але й конкретний проєкт, який приносить реальні вигоди своїм громадянам.

Нагадаємо, єврокомісарка з питань розширення та сусідства Марта Кос заявила, що Україна та Молдова мають одночасно розпочати перший переговорний кластер у межах процесу вступу до ЄС.

