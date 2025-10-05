У неділю вранці 5 жовтня президент Чехії Петр Павел у Празькому граді розпочав серію післявиборчих консультацій з головами політичних партій і рухів, які пройшли до Палати депутатів.

Про це повідомляє Ceske Noviny.

Сьогодні Павел проведе зустрічі з очільниками партій ANO, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 та STAN, а продовження консультацій заплановано на понеділок.

Першим співрозмовником стане лідер партії ANO та переможець виборів Андрєй Бабіш, який напередодні вже обговорював можливу післявиборчу співпрацю з представниками партій Автомобілісти за власну партію та SPD.

Далі президент поспілкується з прем’єр-міністром Петром Фіалою – лідером ODS, потім із головою KDU-ČSL Мареком Виборним, очільницею TOP 09 Маркетою Пекаровою Адамовою та лідером STAN Вітом Ракушаном.

О 16:00 Петр Павел проведе пресконференцію, на якій прокоментує результати зустрічей.

Ще у серпні президент заявляв, що не має наміру затягувати процес формування нового уряду та не висуватиме попередніх умов.

– Я готовий не затягувати процес формування уряду і не ставити попередніх умов, – зазначав Павел.

Він також висловив переконання, що новий кабінет буде сформований доволі швидко, адже саме таке враження склалося після спілкування з представниками основних політичних сил.

При цьому Павел раніше наголошував, що партії, які прагнуть виходу Чехії з ЄС чи НАТО, не повинні мати права голосу у питаннях зовнішньої політики та безпеки.

На парламентських виборах у Чехії перемогу здобув рух ANO, який отримав 34,5% голосів виборців.

Друге місце посіла коаліція SPOLU з результатом 23,4%, а третє – рух STAN, який набрав 11,2%.

