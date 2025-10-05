Президент Чехії Павел розпочав консультації з партіями після виборів
У неділю вранці 5 жовтня президент Чехії Петр Павел у Празькому граді розпочав серію післявиборчих консультацій з головами політичних партій і рухів, які пройшли до Палати депутатів.
Про це повідомляє Ceske Noviny.
Сьогодні Павел проведе зустрічі з очільниками партій ANO, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 та STAN, а продовження консультацій заплановано на понеділок.
Першим співрозмовником стане лідер партії ANO та переможець виборів Андрєй Бабіш, який напередодні вже обговорював можливу післявиборчу співпрацю з представниками партій Автомобілісти за власну партію та SPD.
Далі президент поспілкується з прем’єр-міністром Петром Фіалою – лідером ODS, потім із головою KDU-ČSL Мареком Виборним, очільницею TOP 09 Маркетою Пекаровою Адамовою та лідером STAN Вітом Ракушаном.
О 16:00 Петр Павел проведе пресконференцію, на якій прокоментує результати зустрічей.
Ще у серпні президент заявляв, що не має наміру затягувати процес формування нового уряду та не висуватиме попередніх умов.
– Я готовий не затягувати процес формування уряду і не ставити попередніх умов, – зазначав Павел.
Він також висловив переконання, що новий кабінет буде сформований доволі швидко, адже саме таке враження склалося після спілкування з представниками основних політичних сил.
При цьому Павел раніше наголошував, що партії, які прагнуть виходу Чехії з ЄС чи НАТО, не повинні мати права голосу у питаннях зовнішньої політики та безпеки.
На парламентських виборах у Чехії перемогу здобув рух ANO, який отримав 34,5% голосів виборців.
Друге місце посіла коаліція SPOLU з результатом 23,4%, а третє – рух STAN, який набрав 11,2%.