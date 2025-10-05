Федеральний суд штату Орегон заборонив президенту США Дональду Трампу розгортати в Портленді підрозділи Національної гвардії.

Про це повідомляє Associated Press.

Окружний суддя Карін Іммергут 4 жовтня ухвалила тимчасову заборону на розгортання федеральних сил у Портленді до моменту подальшого розгляду справи, яку ініціювали влада міста та уряд штату.

Суддя заявила, що невеликі протести у Портленді не можуть слугувати виправданням використання федеральних сил, а дозвіл на їх розгортання може зашкодити суверенітету штату.

— Країна має давню і фундаментальну традицію опору надмірному втручанню уряду, особливо у вигляді військового втручання у цивільні справи… ця історична традиція зводиться до простої тези: це країна конституційного права, а не військового стану, – заявила Іммергут.

Зі свого боку, адміністрація президента США вже подала апеляцію до 9-го окружного апеляційного суду США, намагаючись оскаржити рішення про заборону.

