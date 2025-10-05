Президент США Дональд Трамп заявив, що позитивно сприймає ініціативу російського президента Володимира Путіна щодо продовження договору про обмеження ядерних озброєнь (СНО-ІІІ).

Про це він повідомив у неділю, 3 жовтня, перед посадкою на гелікоптер на території Білого дому.

Трамп підтримує продовження договору про ядерну зброю

У відповідь на запитання кореспондента Укрінформу про нещодавню пропозицію Путіна продовжити дію договору про ядерну зброю на рік Трамп сказав:

– Мені здається, це гарна ідея.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни у своєму нещодавньому звіті зазначили, що ініціатива Кремля щодо продовження СНО-ІІІ може бути спробою нормалізувати відносини між США та Росією, попри відсутність будь-яких ознак готовності Москви завершити війну в Україні.

Що відомо про договір СНО-ІІІ

Договір між Росією та Сполученими Штатами про заходи з подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-ІІІ) був підписаний 8 квітня 2010 року тодішніми президентами Бараком Обамою та Дмитром Мєдвєдєвим.

Документ було укладено на десять років із можливістю продовження ще на п’ять – до лютого 2026 року.

Однак 21 лютого 2023 року під час послання до Федеральних Зборів РФ Володимир Путін оголосив про припинення участі Росії у цьому договорі.

Попри це, останнім часом Кремль знову порушує тему можливого продовження СНО-ІІІ, намагаючись, за оцінками експертів, зацікавити Вашингтон у відновленні взаємодії.

