Вночі 6 жовтня прогриміли вибухи у Дзержинську Нижньогородської області РФ. На місці влучань спалахнула пожежа.

Про це повідомляють Telegram-канали.

Вибухи у Дзержинську 6 жовтня: що відомо

У соцмережах стверджують, що у Дзержинську атаковано завод ім. Свердлова. Там після ударів спалахнула пожежа.

Зараз дивляться

Завод ім. Свердлова є частиною російського військово-промислового комплексу, та одним із найбільших виробників вибухових речовин у Росії.

Місцеві жителі у соцмережах кажуть, що завод атакували дрони. Перші вибухи у Дзержинську пролунали близько третьої ночі. очевидці стверджують, що пролунало понад 25 вибухів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 321-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Supernova+

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.