Вночі пролунали вибухи у Дзержинську: атаковано завод ім. Свердлова
Вночі 6 жовтня прогриміли вибухи у Дзержинську Нижньогородської області РФ. На місці влучань спалахнула пожежа.
Про це повідомляють Telegram-канали.
Вибухи у Дзержинську 6 жовтня: що відомо
У соцмережах стверджують, що у Дзержинську атаковано завод ім. Свердлова. Там після ударів спалахнула пожежа.
Завод ім. Свердлова є частиною російського військово-промислового комплексу, та одним із найбільших виробників вибухових речовин у Росії.
Місцеві жителі у соцмережах кажуть, що завод атакували дрони. Перші вибухи у Дзержинську пролунали близько третьої ночі. очевидці стверджують, що пролунало понад 25 вибухів.
