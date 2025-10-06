Минулого тижня під час патрулювання в країнах Балтії винищувачі НАТО тричі піднімалися в небо для перехоплення російських літаків, які порушили встановлені правила польотів.

Про це пише LRT з посиланням на Міністерство оборони Литви.

Літаки РФ над Балтикою: реакція НАТО

Повідомляється про два окремі інциденти, що сталися 30 вересня.

У першому випадку літаки НАТО вилетіли для супроводу двох російських транспортних літаків АН-12, які прямували з материкової частини РФ до Калінінградської області, пролітаючи через міжнародний повітряний простір.

Обидва борти мали ввімкнені радіолокаційні транспондери, однак не подали планів польоту. При цьому вони підтримували зв’язок із Регіональним центром управління польотами.

Того ж дня НАТО зафіксувало ще один інцидент: винищувачі союзу піднялися для ідентифікації російського транспортного літака АН-72.

Він летів із активним транспондером, але без поданого плану польоту, підтримуючи радіозв’язок.

При цьому чотири Су-30 та два МіГ-31, що супроводжували АН-72 з боку Калінінграда, здійснювали політ без транспондерів, без планів польоту та не виходили на зв’язок із диспетчерами.

Крім того, 1 жовтня винищувачі НАТО перехопили російський Су-35 та ідентифікували тактичний розвідувальний літак Су-24, який також перебував у повітряному просторі без транспондера, плану польоту та радіозв’язку.

Що відомо про інциденти з літаками РФ над Балтикою

Нагадаємо, 21 вересня над Балтійським морем було зафіксовано політ російського розвідувального літака Іл-20М. У відповідь НАТО підняло в небо два Eurofighter з німецької авіабази Росток-Лааге.

19 вересня польська Прикордонна служба повідомила про порушення зони безпеки навколо бурової платформи Petrobaltic у Балтійському морі двома російськими винищувачами.

Того ж дня три МіГ-31 увійшли до повітряного простору Естонії, де перебували близько 12 хвилин.

У відповідь уряд Естонії звернувся до НАТО із запитом про застосування статті 4 Північноатлантичного договору, що передбачає проведення консультацій між союзниками у разі загрози безпеці будь-якої держави-члена.

