Дефіцит пального в РФ вже доходить до показника у 20%, росіяни використовують резерви дизелю, які берегли на чорний день.

У РФ спостерігається відчутний дефіцит пального

Як повідомив під час відеозвернення президент України Володимир Зеленський, дефіцит пального, зокрема бензину, у Росії вже йде до показника у 20%.

– Україна досягає дійсно значних речей, зокрема наші далекобійні санкції проти Росії це демонструють. За нашими даними, дефіцит пального Росії вже йде до показника у 20% – це те, що стосується бензину у них. Вони вже використовують і резерви дизелю, які берегли на чорний день, – сказав Зеленський.

Глава держави зауважив, що кремлівський диктатор Володимир Путін відкинув всі пропозиції щодо закінчення війни, як з боку України, так і з боку США, тому цілком справедливо, що Росія має відчувати повну ціну війни.

Зараз дивляться

– Виробники зброї це забезпечують. Наші далекобійні удари стали точніші. Партнери готують нові санкційні рішення і працюємо, зокрема, по тих санкціях, по тих санкційних напрямках, які раніше часто отримували менше уваги. Ми готуємо нові наші зустрічі із Сполученими Штатами Америки, також зустрічі в Європі. Що важливо, ми не відкидаємо жодного реального шляху до миру, але вважаємо, що спрацює тільки примус Росії, – сказав Зеленський.

До речі, раніше західне видання Reuters писало, що у Росії обсяги роботи нафтопереробних заводів скорочуються, тоді як висока вартість позик означає, що приватні заправні станції не можуть дозволити собі накопичувати паливо. У країні-агресорі спостерігається дефіцит бензину.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.