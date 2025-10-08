Російські трейдери почали вимагати від індійських держкомпаній оплачувати нафту в китайських юанях.

Про це повідомляє Reuters.

Росія змушує Індію платити за нафту в китайських юанях

За словами співрозмовників видання, провідний державний індійський НПЗ Indian Oil Corp нещодавно здійснив платежі в китайській валюті за 2-3 партії російської нафти.

У 2023 році індійські державні нафтопереробні заводи здійснили деякі платежі за російську нафту в юанях, але в період посилення напруженості у відносинах з Пекіном припинили це через невдоволення індійського уряду.

Хоча приватні нафтопереробні заводи продовжували використовувати китайську валюту.

За даними Reuters, західні санкції, введені проти Росії після вторгнення в Україну у 2022 році, розширили використання альтернативних валют, зокрема китайського юаня і дирхама ОАЕ, для розрахунків за нафту, де довгий час домінував долар.

За словами джерел видання, зараз трейдери, які до цього часу мусили конвертувати платежі в дирхамах або доларах в юані, а потім в рублі, прагнуть усунути цей дороговартісний етап.

Джерела також повідомили, що трейдери встановлювали ціни на російську нафту в доларах, щоб дотриматися цінового обмеження ЄС, але вимагали еквівалентну оплату в юанях.

Індія стала найбільшим імпортером російської нафти, при цьому отримавши знижку, оскільки західні країни призупинили імпорт з Москви через санкції.

Платежі в юанях розширять доступність російської нафти для індійських державних нафтопереробних заводів, враховуючи, що деякі трейдери не приймають інші валюти.

Раніше повідомлялося, що індійські компанії наполягають на суттєвому збільшенні знижок через зростання ризиків у торгівлі. За їхніми вимогами, дисконт має сягати близько $10 за барель від котирувань Brent – у кілька разів більше за нинішні $2-3 за барель.

Причина – зростаючі ризики через розбіжності між політикою США та ЄС щодо санкцій, а також тиск з боку Вашингтона.

Водночас індійські нафтопереробні заводи не планують відмовлятися від російської нафти, оскільки внутрішній попит на паливо зростає після сезону мусонів.

Очікується, що закупівлі залишатимуться активними для постачання у листопаді та грудні.

За даними Bloomberg, удари українських безпілотників по російських об’єктах допомогли скоротити постачання до Індії приблизно до одного мільйона барелів на день – це найнижчий рівень за майже два роки.

