У російському Новосибірську сталася масштабна пожежа на території Заводу припоїв, який займається виробництвом електроніки та мікросхем, зокрема для потреб збройних сил РФ.

Вогонь охопив площу близько 2000 квадратних метрів.

У Новосибірську горить Завод припоів

За даними МНС Новосибірської області, займання сталося у будівлі складу.

Зараз дивляться

Близько 13:50 за київським часом (16:50 за місцевим) відомство повідомило, що дах споруди обвалився.

Для ліквідації пожежі залучили понад 100 рятувальників, спеціальний пожежний потяг, дрони для моніторингу та понад 20 одиниць техніки.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, відкрите горіння вдалося загасити.

Що виробляє Завод припоїв

Завод припоїв працює в інтересах російського оборонно-промислового комплексу.

Підприємство спеціалізується на розробці мікроелектроніки, ремонті та складанні електроприладів, систем зв’язку й радіоелектроніки для армії РФ.

Будівля підприємства повністю вигоріла та обвалилася. Новосибірськ розташований більш ніж за 3500 км від кордону України.

Раніше у РФ також фіксували серію масштабних пожеж на стратегічних об’єктах.

Так, 1 жовтня загорівся Ярославський нафтопереробний завод.

6 жовтня вибухи пролунали в районі НПЗ у Тюмені.

А 7 жовтня в Єкатеринбурзі горів Уральський турбінний завод, там вогонь охопив 900 квадратних метрів.

Фото: Російські пабліки

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.