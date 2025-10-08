За перші шість місяців 2025 року російські суди винесли 224 вироки у справах про державну зраду, шпигунство та конфіденційне співробітництво з іноземними державами.

Як зазначали у Службі зовнішньої розвідки України, це рекордний показник за всю сучасну історію Росії.

Рекордна кількість вироків за держзраду й шпигунство в РФ

Фігурантами цих справ стали 232 особи, які отримали реальні строки ув’язнення.

Зараз дивляться

Якщо врахувати, що у першому півріччі було 117 робочих днів, то російські суди щодня виносили майже два вироки (1,98).

Переважна більшість – 177 осіб (76%) – засуджені за статтею про державну зраду.

У 2024 році їхня частка становила 68%.

За даними розвідки, за весь 2023 рік було засуджено 167 осіб, а за перше півріччя 2024-го – 143.

Загалом від початку повномасштабної війни проти України за цими статтями вже засуджено 774 людини.

У розвідці також зазначають, що зберігається високий рівень секретності: з 2023 року російські суди приховують імена близько 60% фігурантів, позначаючи їх як “інформація прихована”.

Дані з окупованих територій у загальну статистику не внесені.

Аналітики прогнозують, що до кінця 2025 року кількість засуджених за держзраду та шпигунство перевищить 500 осіб, а за справами про тероризм – близько 1,5 тис.

Розвідка також відзначає зміну настроїв серед колаборантів на тимчасово окупованих територіях: дедалі більше з них втрачають довіру до російської влади через масові репресії, закритість судових процесів і невиконання обіцяних гарантій безпеки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.