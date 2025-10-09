У четвер, 9 жовтня, ударні безпілотники атакували нафтобазу у селищі Матвєєв Курган Ростовської області РФ.

Очевидці публікують у соцмережах кадри густого чорного диму та прольоту безпілотників.

Атака на нафтобазу у Ростовській області РФ

Telegram-канал Astra повідомив, що в районі селища Матвєєв Курган фіксували щонайменше два безпілотники. Також паблік пише про ймовірну атаку на нафтобазу.

Зараз дивляться

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив про нібито знищення відразу трьох БПЛА.

За його словами, у селищі пошкоджено скління, фасади та покрівлю кількох житлових будинків, а також п’ять автомобілів. Про постраждалих він не повідомляв.

Нафтобаза Матвєєв-Курган забезпечує паливом організації різних галузей діяльності, а також веде роздрібну торгівлю ПММ через власні АЗС.

Раніше Сили спеціальних операцій повідомили про ураження у ніч на 9 жовтня газопереробного заводу ЛУКОЙЛ-Коробківський ГПЗ та лінійно-виробничої диспетчерської станції Єфімовка у Волгоградській області РФ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.