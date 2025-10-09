Сьогодні, 9 жовтня, європарламентарі під час голосування на пленарному засіданні не підтримали два подання про вотум недовіри Європейській комісії на чолі з президенткою Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомляє Європейська правда.

Вотум недовіри Європейській комісії

Так, Європарламент не підтримав вимоги політичних груп Ліві та ультраправої Патріоти за Європу щодо відставки фон дер Ляєн.

За подання щодо вотуму недовіри Єврокомісії від групи Ліві свої голоси віддали 179 європарламентарів, 378 депутатів – проти, а 37 – утрималися.

За подання від крайньоправої групи Патріоти для Європи проголосували 133 євродепутати, проти – 383 депутати, а утрималися – 78.

Тож чинний склад Європейської комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн лишається на посадах.

6 жовтня у Європарламенті пройшли дебати щодо вотуму недовіри складу Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн.

Що закидають Урсулі фон дер Ляєн

Так, ультраправі та ліві націлені на відставку президентки Єврокомісії. Урсулу фон дер Ляєн звинувачують у зростанні міграції, а це загрожуватиме ідентичності та безпеці Європи.

Ще одна претензія – залишення напризволяще фермерів та споживачів, що начебто поставило під загрозу безпеку продуктів харчування.

Ультраліві закидають Урсулі фон дер Ляєн шкідливі торговельні угоди та недостатню реакцію на системні порушення Ізраїлем міжнародного права в Газі. Обидві політичні групи критикують фон дер Ляєн за торговельні домовленості зі США та групою країн Південної Америки Меркосур.

Нагадаємо, що на початку липня румунський євродепутат Георге Піпереа з ультраправої партії Альянс за об’єднання румунів (AUR) ініціював вотум недовіри Урсулі фон дер Ляєн. Причиною стало таємне листування фон дер Ляєн з гендиректором фармацевтичної корпорації Pfizer Альбертом Бурлою щодо постачання Європейському Союзу вакцин у під час пандемії коронавірусу.

10 липня 2025 року Європарламент не підтримав ініційований Георге Піпереа вотум недовіри Єврокомісії.

