Європейський парламент ухвалив резолюцію, якою засуджує безрозсудні та ескалаційні дії Росії, спрямовані проти безпеки та інфраструктури Євросоюзу.

Європарламент засудив провокації Росії – резолюція

За резолюцію проголосували 469 депутатів, 97 були проти, 38 утрималися

У резолюції зазначається, що Росія порушила повітряний простір Польщі, Естонії, Латвії, Литви та Румунії. Євродепутати також засудили появу дронів над інфраструктурними об’єктами Данії, Швеції та Норвегії.

На думку євродепутатів, все це є частиною військової, гібридної війни та провокацій Росії проти ЄС.

– Росія несе повну й однозначну відповідальність за дії в повітряному просторі Польщі, Естонії та Румунії, – зазначають в Європарламенті.

Зазначається, що диверсії та гібридні дії Росії проти ЄС є державним тероризмом, навіть якщо вони не є збройним нападом.

Депутати Європарламенту закликають Єврораду та Єврокомісію підвищити вплив санкцій проти Росії, щоб остаточно підірвати здатність Кремля вести війну проти України.

Крім того, санкції мають зачепити всі держави, які допомагають Росії: Білорусь, Іран та Північна Корея. Депутати Європарламенту також виступають за санкції проти китайських підприємств, які постачають товари подвійного призначення та деталі для виробництва дронів та ракет.

Європейський оборонний союз

Євродепутати наголошують на нагальному створенні Європейського оборонного союзу, що включає належне фінансування, посилення координації у повітряному просторі та краще оснащення поліцейських сил і цивільних органів засобами виявлення та захисту від дронів.

У резолюції заохочуються ініціативи, які дозволяють ЄС збивати повітряні загрози у європейському повітряному просторі. Євродепутати вітають концепцію створення стіни дронів та ініціативи Східний фланг (Eastern Flank Watch), а також охоплення всіх держав-членів, які стикаються з прямими викликами безпеці вздовж південного флангу.

Європарламент закликає ЄС забезпечити безпеку об’єктів критичної інфраструктури, зокрема аеропорти та електростанції, засобами протидії дронам.

Навчання на прикладі України

Резолюція закликає до оборонної співпраці з Україною в галузі безпілотників та протидії їм. Також швидко має завершитися робота над законодавством щодо Європейської оборонної промислової програми (EDIP), яка разом з інструментом Безпека для Європи (SAFE) виділятиме фінансування на навчання в Україні та підтримку України у сфері бойових безпілотників.

