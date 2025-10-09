У Липецькій області Росії сталася аварія винищувача-перехоплювача МіГ-31. Про інцидент повідомило Міністерство оборони РФ.

У Росії розбився винищувач МіГ-31: що відомо

МіГ-31 входить до складу Військово-космічних сил РФ. Винищувач є носієм гіперзвукових ракет Кинжал.

За попередніми даними, під час навчального польоту в МіГ-31 виникла несправність системи випуску шасі під час заходу на посадку.

Через це літак втратив керування і зазнав аварії.

Як повідомляють російські медіа, пілоти встигли катапультуватися.

Сам літак упав у лісовому масиві Чаплигінського району Липецької області, на місці падіння спалахнула пожежа.

Вогонь згодом ліквідували, зазначають пропагандистські джерела.

Що відомо про МіГ-31

МіГ-31 призначений для перехоплення й знищення повітряних цілей на низьких, середніх і великих висотах.

Літак здатний виконувати завдання цілодобово за різних погодних умов. Він ефективний навіть при застосуванні противником активних та пасивних радіолокаційних перешкод і використанні помилкових теплових цілей.

Винищувач оснащений засобами радіоелектронної боротьби в інфрачервоному та радіолокаційному діапазонах.

Крім того, МіГ-31 може діяти в інформаційно-керованому режимі за підтримки автоматизованої наземної цифрової системи управління, яка координує одночасні дії до чотирьох літаків за умови, що відстань між ними не перевищує 200 км.

Завдяки своїй конструкції та оснащенню МіГ-31 здатен перехоплювати й мало- та малопомітні крилаті ракети, тож літаки залишаються постійною бойовою одиницею в складі ВПС і системи ППО.

До озброєння винищувачів належать ракети Х-47М Кинджал та Р-37.

