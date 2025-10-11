У місті Електросталь, що у Московському міському округу РФ, сталася велика пожежа на складі – за даними пабліків, приміщення належить компанії Пенопласт ру.

Про пожежу повідомили російські Telegram-канали та МНС РФ.

Пожежа у Підмосков’ї на складі

За даними Telegram-каналу Astra, на складі, де вирує пожежа, частково обвалився дах.

Місцеві жителі у соцмережах писали, що стовп чорного диму було видно з різних кінців міста і навіть за його межами. Вони скаржаться, що у повітрі відчувається запах паленої пластмаси.

У МНС РФ заявили, що пожежа сталася на вулиці Робітничій, 8А, тоді як місцеві кажуть, що горить будівля на Робітничій, 10А – за цією адресою будівля компанії компанії Пенопласт ру, що виробляє теплоізоляційні матеріали.

У російському МНС згодом заявили, що локалізували пожежу у Підмосков’ї на 1 500 квадратних метрах.

Там додали, що причини пожежі поки невідомі. На місці працюють 55 співробітників і 17 одиниць техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 326-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

