У п’ятницю ввечері, 10 жовтня, Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії тимчасово закрив на східному кордоні проїзд через Саатсеський чобіт (ділянка території Псковської області РФ, що врізається в Вируський повіт Естонії). Причина закриття – на російській стороні помітили збільшення чисельності російських військових.

Про це повідомляє мовник ERR.

Естонія закрила пункт пропуску на кордоні з РФ

Департамент поліції та прикордонної охорони також опублікував відеозапис, на якому зафіксовано сім озброєних чоловіків, що стоять на дорозі.

Естонські правоохоронці закрили проїзд через пункт пропуску, щоб запобігти можливим провокаціям зі сторони Росії, а також для безпеки жителів Естонії.

– У п’ятницю, 10 жовтня, наші патрулі протягом усього дня фіксували на російській стороні в районі Саатсе значно більшу активність, ніж зазвичай. Ми бачили пересування різних збройних груп на кордоні і в безпосередній близькості від нього. За формою одягу було ясно, що це не прикордонники, – розповів начальник бюро прикордонної охорони Лиунаської префектури Департаменту поліції і прикордонної охорони Мееліс Саарепуу.

NEW: Armed Russian “little green men” have been spotted near the Estonia–Russia border. pic.twitter.com/S2mqI9sJZb — Clash Report (@clashreport) October 11, 2025

Озброєні групи на російській стороні виходили на дорогу, що проходить через Саатсеський чобіт, починаючи з 15:00 п’ятниці.

За словами Мееліса Саарепуу, військові спочатку йшли дорогою, потім вишикувалися поперек дороги. Естонські прикордонники розцінили це, як небезпеку і почали зупиняти рух автомобілів по обидва боки Саатсеського чобота.

Прикордонна служба Єстонії запросила у російської сторони інформацію про те, що відбувається в їхньому районі. Російська сторона відповіла, що нічого там не відбувається, що це абсолютно штатні заходи.

– Для нас це була небезпечна ситуація, і ми були змушені ухвалити рішення про тимчасове закриття дороги, що проходить через Саатсеський чобіт, – наголосив Саарепуу.

