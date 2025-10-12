Росія, очевидно, фінансуватиме війну проти України не з резервних коштів.

Таке припущення 12 жовтня озвучили в Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

ЦПД про фінансування Росією війни проти України

У ЦПД зафіксували, що російський уряд вирішив обмежити використання коштів Фонду національного добробуту (ФНД).

Це фонд резерву, створений на випадок кризи.

Із ФНД, зокрема, серед іншого, фінансуються пенсії в Росії.

За даними Центру протидії дезінформації, від початку повномасштабної війни Кремль витратив звідти близько двох третин ліквідних активів.

Так, якщо у 2022 році у Фонді національного добробуту було $113,5 млрд, то нині залишилося лише $50 млрд.

Однак на 2026 рік Міністерство фінансів РФ планує вилучити з фонду лише 38,5 млрд рублів (приблизно $460 млн).

Це сума в десятки разів менша від тих, щоб були використані раніше.

— Російська влада вирішила “законсервувати” залишки фонду, адже резерви фактично вичерпано, – зазначили у ЦПД.

У ЦПД зазначають, що темпи витрат створюють ризик для пенсійних виплат: у 2025 році дефіцит Пенсійного фонду перевищив 780 млрд рублів (приблизно $9,3 млрд), а середня пенсія становить лише 24% від середньої зарплати — мінімальний показник за останні 17 років.

Це означає, що фінансування війни тепер здійснюватиметься не з резервів.

Через санкції та обвал доходів від нафти й газу основний тягар ляже на населення.

Уряд уже підвищує податки, запроваджує нові штрафи та скорочує соціальні програми.

Таким чином, “подушка безпеки” для росіян, яка мала забезпечувати стабільні пенсійні виплати у кризові часи, фактично вичерпана, а населення змушене буде покривати дефіцити бюджету власними коштами.

