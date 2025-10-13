Генсек НАТО Марк Рютте висміяв Росію через поганий стан одного з її підводних човнів, тоді як російська влада заперечила, що судно було змушене спливти через технічні проблеми.

Про це пише Reuters.

Рютте висміяв несправний російський підводний човен

Чорноморський флот Росії заявив, що дизельний підводний човен Новоросійськ сплив біля берегів Франції для дотримання навігаційних правил у протоці Ла-Манш, і відкинув повідомлення про серйозну несправність.

Однак влада Нідерландів повідомила, що російський човен буксирували в Північному морі. Рютте, виступаючи у Словенії, заявив, що судно “поламане”.

– Нині фактично майже не залишилося російської військово-морської присутності у Середземному морі. Є лише одинокий і поламаний російський підводний човен, який кульгає додому після патрулювання, – сказав він.

Рютте згадав роман Тома Кленсі Полювання на Червоний жовтень. В його основі лежить вигадана історія викрадення радянського атомного підводного човна власним екіпажом з метою втечі до США.

– Яка різниця з романом Тома Кленсі 1984 року Полювання за червоним жовтнем. Сьогодні це радше схоже на полювання за найближчим механіком, – пожартував він.

Telegram-канал VChK-OGPU, який публікує нібито інсайти російських спецслужб, повідомив 27 вересня, що в трюм Новоросійська потрапило паливо, що створює ризик вибуху.

9 жовтня Морське командування НАТО оприлюднило фотографії, на яких, за його даними, французький фрегат спостерігає за російським підводним човном, що рухався на поверхні біля узбережжя Бретані.

У суботу Міністерство оборони Нідерландів заявило, що ВМС країни супроводжували Новоросійськ і буксир Яков Гребельський у Північному морі.

Російський Чорноморський флот повідомив у понеділок, що підводний човен здійснює “плановий перехід” після виконання завдань у Середземному морі.

Човен, який увійшов до складу флоту у 2014 році, належить до групи підводних човнів, озброєних крилатими ракетами Калібр.

