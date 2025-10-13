У понеділок, 13 жовтня, Нобелівський комітет обрав лауреатів премії Шведського центрального банку з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля.

Хто став лауреатами Нобелівської премії з економіки у 2025 році

Зазначається, що Королівська шведська академія наук вирішила присудити премію Шведського державного банку з економічних наук 2025 року пам’яті Альфреда Нобеля Джоелю Мокіру, Філіппу Агіону та Пітеру Ховітту.

Зараз дивляться

Вони отримали нагороду за пояснення економічного зростання, зумовленого інноваціями, причому одна половина належить тільки Мокіру, – за визначення передумов для сталого зростання завдяки технологічному прогресу, а інша половина – спільно Агіону та Ховітту за теорію сталого зростання завдяки творчому руйнуванню.

У чому полягає відкриття лауреатів з економіки

Цьогорічні лауреати з економічних наук, Джоел Мокір, Філіп Агіон та Пітер Ховітт, пояснюють, як інновації забезпечують поштовх для подальшого прогресу та розвитку людства.

– Технології стрімко розвиваються та впливають на всіх нас, нові продукти та методи виробництва замінюють старі у нескінченному циклі. Це основа сталого економічного зростання, яке призводить до кращого рівня життя, здоров’я та якості життя людей у ​​всьому світі, – йдеться у описі дослідження цьогорічних лауреатів.

Дослідники зауважують, що стагнація була нормою протягом більшої частини історії людства.

Незважаючи на важливі відкриття, що відбувалися час від часу, та які призводили до покращення умов життя та підвищення доходів, зростання зрештою завжди стабілізувалося.

Для розкриття причин сталого зростання, яке не зупиняється і не стагнує, Джоел Мокір використовував історичні джерела.

Йому вдалось виявити, що для того, щоб інновації змінювали одна одну в самогенеруючому процесі, нам потрібно не лише знати, що щось працює, але й мати наукові пояснення, чому це так.

За його даними, саме останнього часто бракувало до промислової революції, і це ускладнювало розвиток нових відкриттів та винаходів.

Він також наголосив на важливості того, щоб суспільство було відкритим до нових ідей та дозволяло ці зміни.

Своєю чергою Філіп Агіон та Пітер Ховітт також досліджували механізми сталого зростання.

У статті 1992 року вони побудували математичну модель для того, що називається творчим руйнуванням: коли на ринок виходить новий і кращий продукт, компанії, що продають старіші продукти, програють.

Інновація являє собою щось нове і тому є творчою. Однак вона також є руйнівною, оскільки компанія, чия технологія стає застарілою, витісняється з конкуренції.

Лауреати різними способами показують, як творче руйнування створює конфлікти, які необхідно вирішувати конструктивно. В іншому випадку інновації будуть блокуватися усталеними компаніями та групами інтересів, які ризикують опинитися у невигідному становищі.

– Робота лауреатів показує, що економічне зростання не можна сприймати як належне. Ми повинні підтримувати механізми, що лежать в основі творчого руйнування, щоб не повернутися до стагнації, – наголосив голова комітету з премії з економічних наук Джон Хасслер.

Що відомо про лауреатів

За даними нобелівського комітету, Джоел Мокір (1946 р. н.) народився в Лейдені, Нідерланди.

Став доктором філософії 1974 року в Єльському університеті, Нью-Гейвен, Коннектикут, США. Є професором Північно-Західного університету, Еванстон, Іллінойс, США.

Він один отримає половину премії в 11 млн шведських крон.

Своєю чергою другу половину премії розділять поміж себе Філіп Агіон та Пітер Ховітт.

Агіон народився 1956 року в Парижі, Франція. Є доктором філософії з 1987 року, ступінь отримав у Гарвардському університеті, Кембридж, Массачусетс, США. Наразі працює професором у Коледжі де Франс та INSEAD, Париж, Франція, та Лондонській школі економіки та політичних наук, Велика Британія.

Тим часом Пітер Ховітт (1946 р. н., Канада) став доктором філософії у 1973 році в Північно-Західному університеті, Еванстон, Іллінойс, США. Є професором Браунського університету, Провіденс, Род-Айленд, США.

Зауважимо, що Нобелівська премія з економіки не є “Нобелівською” у звичному сенсі. Її заснували у 1968 році з офіційною назвою “Премія Центрального банку Швеції з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля”.

З того часу її присуджує Королівська шведська академія наук за тими ж принципами, що й Нобелівські премії, які присуджують з 1901 року.

Нагадаємо, у 2024 році премію з економіки отримали Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон і Джеймс Робінсон – за дослідження того, як інституції формуються та впливають на процвітання.

Джерело: Нобелівський комітет

Фото: Нобелівський комітет

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.