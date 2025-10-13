Єврокомісія планує оприлюднити 16 жовтня дорожню карту щодо реалізації програми розвитку обороноздатності Європейського Союзу Готовність-2030 (Readiness 2030), також відомої під назвою Переозброїти Європу (ReArm Europe).

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на джерело.

ЄС представить дорожню карту програми Готовність-2030

За даними видання, план дій із посилення обороноздатності Євросоюзу до 2030 року має бути представлений 16 жовтня.

– Оборонна дорожня карта буде презентована у четвер, – повідомив співрозмовник видання.

Він додав, що перед цим проєкт документа буде розглянутий на засіданні Колегії ЄС.

Нагадаємо, після нещодавніх інцидентів із дронами та винищувачами РФ, які порушували повітряний простір кількох країн, союзники по НАТО обговорюють можливість рішучої реакції на дедалі більш провокаційні дії Росії проти держав-членів блоку.

Президент Франції Еммануель Макрон говорив, що на провокації РФ, зокрема у повітряному просторі, має бути сильніша реакція.

У Бундестазі заявляють, що Німеччині, ймовірно, доведеться змінювати конституцію для ефективної протидії підозрілим безпілотникам через чинні обмеження для Бундесверу, пов’язані з історичними обставинами нацистського минулого країни.

Під час засідання Європейської ради, яке відбудеться 23-24 жовтня у Брюсселі, лідери країн Європейського Союзу планують обговорити проєкт дорожньої карти з реалізації оборонної стратегії ЄС.

До неї, зокрема, входить ініціатива зі створення стіни дронів.

