На пляжах Анапи у Краснодарському краї РФ знову фіксують викиди мазуту з танкерів, які наприкінці минулого року розбилися в Керченській протоці.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО, наголосивши, що Росія продовжує нищити Чорне море, ігноруючи наслідки масштабної екологічної катастрофи.

Мазут на пляжах Анапи через аварію танкерів

Аварія російських танкерів Волгонефть-212 та Волгонефть-239 сталася 15 грудня 2024 року, але уламки суден досі не підняли з морського дна, через що витоки мазуту тривають.

Зараз дивляться

– Влада РФ демонструє повну байдужість до екологічної загрози: замість реальної ліквідації наслідків аварії вона зосереджена на війні проти України. Це призводить до постійного забруднення Чорного моря, яке матиме багаторічні наслідки для екосистеми регіону, – наголосили у ЦПД.

У Центрі зазначили, що внаслідок аварії страждають і самі російські громадяни. Бізнеси на Чорноморському узбережжі зазнали збитків через провальний туристичний сезон, а відпочивальники, які все ж наважилися приїхати на курорти, ризикували власним здоров’ям.

– Нехтування наслідками катастрофи демонструє повну деградацію державного управління в РФ — система, що загрузла у війні, вже не спроможна реагувати навіть на загрози власному довкіллю та населенню, – йдеться у повідомленні.

Влітку мазут із затонулих танкерів виявили у водах Чорного моря біля берегів окупованої Абхазії. Росія своєю недбалістю перетворює власну територію та окуповані регіони на зони екологічного лиха.

Читайте також
Аварії російських танкерів набули системного характеру та загрожують екології – ЦПД
нафта танкер

Фото: Центр протидії дезінформації

Пов'язані теми:

Аварія суднаекологічна катастрофанафтаРосія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.