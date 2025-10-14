На пляжах Анапи у Краснодарському краї РФ знову фіксують викиди мазуту з танкерів, які наприкінці минулого року розбилися в Керченській протоці.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО, наголосивши, що Росія продовжує нищити Чорне море, ігноруючи наслідки масштабної екологічної катастрофи.

Мазут на пляжах Анапи через аварію танкерів

Аварія російських танкерів Волгонефть-212 та Волгонефть-239 сталася 15 грудня 2024 року, але уламки суден досі не підняли з морського дна, через що витоки мазуту тривають.

Зараз дивляться

– Влада РФ демонструє повну байдужість до екологічної загрози: замість реальної ліквідації наслідків аварії вона зосереджена на війні проти України. Це призводить до постійного забруднення Чорного моря, яке матиме багаторічні наслідки для екосистеми регіону, – наголосили у ЦПД.

У Центрі зазначили, що внаслідок аварії страждають і самі російські громадяни. Бізнеси на Чорноморському узбережжі зазнали збитків через провальний туристичний сезон, а відпочивальники, які все ж наважилися приїхати на курорти, ризикували власним здоров’ям.

– Нехтування наслідками катастрофи демонструє повну деградацію державного управління в РФ — система, що загрузла у війні, вже не спроможна реагувати навіть на загрози власному довкіллю та населенню, – йдеться у повідомленні.

Влітку мазут із затонулих танкерів виявили у водах Чорного моря біля берегів окупованої Абхазії. Росія своєю недбалістю перетворює власну територію та окуповані регіони на зони екологічного лиха.

Фото: Центр протидії дезінформації

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.