Російський завод Arctic LNG 2, який займається виробництвом зрідженого природного газу (ЗПГ), продовжив поставляти паливо на експорт попри американські санкції.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як Росія експортує газ попри санкції

Журналісти з’ясували, що наразі завод Arctic LNG 2 завантажує вже десяту партію з кінця червня.

Зараз дивляться

Вони наголосили, що попередні вантажі доставлялися до одного порту на півдні Китаю або до сховища на Далекому Сході РФ.

За даними відстеження суден, з серпня до терміналу Бейхай у Китаї прибуло вісім партій російського ЗПГ, що перевозиться під санкціями, і Пекін, можливо, намагається захистити свій ширший газовий сектор від потенційних заходів у відповідь.

Зазначається, що хоча торговельний конфлікт між Вашингтоном і Пекіном знову загострився останніми днями, США поки що утримуються від посилення заходів проти цього підсанкційного російського ЗПГ.

– З серпня до терміналу Бейхай у Китаї прибуло вісім партій російського ЗПГ, що перевозиться під санкціями. Ці вантажі Arctic LNG 2 були першими, що досягли іноземного порту. Обираючи один порт з обмеженим міжнародним впливом, Пекін, можливо, намагається захистити свій ширший газовий сектор від потенційних заходів у відповідь, – йдеться у матеріалі.

Минулого літа Arctic LNG 2 виробив вісім партій, але був змушений закритися в жовтні, оскільки не зміг знайти покупців (деякі імпортери не бажали потрапляти під приціл Вашингтона), а також оскільки навколо об’єкта почав накопичуватися сезонний лід. Натомість судна розвантажувалися на сховища в Росії.

Нагадуємо, офіційна представниця Єврокомісії (ЄК) Анна-Кайса Ітконен повідомила, що наразі російський газ постачається у вісім країн Євросоюзу. Серед них – Бельгія, Нідерланди, Франція, Іспанія, Португалія, а також Греція, Угорщина і Словаччина.

Джерело : Bloomberg

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.