В Брюсселі у середу, 15 жовтня, збираються міністри оборони країн-членів НАТО, які хочуть обговорити збільшення витрат на оборону, нарощування виробництва військово-промислового комплексу та підтримку України.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Зустріч НАТО в Брюсселі 15 жовтня: що відомо

За словами генсека НАТО, під час попередньої зустрічі в Гаазі союзники домовились збільшити витрати на оборону до 5%, зокрема 3,5% на основну оборону та 1,5% на всі важливі питання, пов’язані з обороною.

– Це був саміт, де ми також обговорили промислове виробництво оборонної продукції, щоб наростити його та забезпечити, щоб Україна була якомога сильнішою, залишаючись у боротьбі. І сьогодні ми торкнемося всіх цих питань, – зауважив Марк Рютте.

Він додав, що у НАТО збираються також переконатися, що зможуть зробити більше для захисту союзу від атак дронів, які почастішали в останні місяці.

– Тож це буде важливий день, – наголосив він.

Крім того, Рютте повідомив, що засідання Ради НАТО — Україна, в якій візьме участь міністр оборони Денис Шмигаль, а також висока представниця ЄС Кая Каллас, відбудеться в форматі ланчу.

Пізніше в цей же день відбудеться Контактна група з питань оборони України, де сторони обговорять подальше посилення підтримки України під керівництвом міністрів оборони Німеччини та Великої Британії, Бориса Пісторіуса та Джона Гілі.

Ще одним питанням, яке збираються розглянути міністри, є ініціатива PURL, в межах якої Сполучені Штати збираються надати Україні необхідну летальну та нелетальну військову підтримку за рахунок союзників, на яку вже виділено €2 млрд.

Він вважає, що багато хто з країн погодиться підписатися під ініціативою, адже вона міститиме системи протиповітряної оборони та перехоплювачі, які є важливими для забезпечення максимального захисту цивільного населення України та її життєво важливої інфраструктури від постійних російських нападів.

