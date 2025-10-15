Позапланову посадку здійснив літак, у якому знаходився голова Пентагону Піт Гегсет. Причиною екстреної посадки стала тріщина у лобовому склі.

Літак Піт Гегсета екстрено сів у Британії

Як написав у Х речник Пентанону Шон Парнелл, літак з Гегсетом повертався до США після того, як він узяв участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.

Він “здійснив позапланову посадку у Великій Британії через тріщину в лобовому склі літака”, повідомив Парнелл.

– Літак приземлився відповідно до стандартних процедур, і всі пасажири, включно з міністром Гегсетом, перебувають у безпеці, – додав речник Пентагону.

До того ж, і сам Гегсет прокоментував інцидент, написавши у соцмережі Х, що “всі в порядку”, і політ продовжився.

Як пише видання Bloomberg, інцидент стався біля Ірландії. Екіпаж літака надіслав повідомлення про код 7700, що в авіації є сигналом про загальну надзвичайну ситуацію на борту. Згодом літак приземлився на авіабазі Королівських повітряних сил Мілденхолл.

Це не перший подібний випадок із високопосадовцями США. У лютому літак Військово-повітряних сил США, на борту якого перебував державний секретар Марко Рубіо, екстрено повернувся до об’єднаної бази Ендрюс через проблему з лобовим склом. Рубіо прямував до Німеччини на Мюнхенську безпекову конференцію.

До речі, нещодавно літак президентки Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн сів без навігації GPS через можливе втручання РФ.

